Инвесторам из Китая рассказали о проекте «Новый Мурманск»Региональная денежная выплата на льготное зубопротезирование увеличена
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.22 19:30

Сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» поддержали город в борьбе со снегом

Но не все управляющие компании оказались готовы к капризам северной природы. Их ошибки поспешили исправить городские коммунальные службы, к борьбе со стихией также подключились и некоторые предприятия, среди которых ГОУП «Мурманскводоканал».

На улицах города вовсю гудят тракторы и грейдеры. Минувшие выходные выдались очень снежными, поэтому, чтобы избавить мурманчан от обилия каши под ногами и колесами их автомобилей, специалистам приходится трудиться и днём, и ночью.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас мы набрали хороший темп. За сутки порядка 500 дворов удаётся очистить. Мы рассчитываем, что к выходным проблемы не останется. Ключевой индикатор для нас – вывоз мусора. Если позавчера не вывезено было 190 контейнерных площадок из 870, то вчера эта цифра была 120, сейчас цифра 70. До вечера большая часть дворов будет очищена в технологическом смысле, чтобы можно было обеспечить безопасность жизнедеятельности человека».

Парк спецтехники сражается с последствиями снежной стихии, а там, где не пройти машине, завалы разгребают вручную. Труд нелегкий, однако, рабочие жаловаться не привыкли.

В снежный плен попадают не только автолюбители, но и специализированная техника – огромный трактор проиграл в битве со снежной кашей, вытаскивать его пришлось с помощью троса. В такое непростое время помощь важна как никогда, к уборке города подключился и сотрудники «Мурманскводоканала».

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы работаем порядка трёх дней, расчищаем различные улицы, расчищали Верхнеростинское шоссе, улицу Тарана, проспект Ленина, улицы Воровского, Буркова. Список улиц большой, но мы стараемся справляться».

Но самое приятное это то, что результаты плодотворной работы замечают сами мурманчане.

Михаил Фис, мурманчанин: «Очень благодарен городским службам, которые чистят дворы. Я понимаю, что все федеральные трассы завалены и всё равно на дворы выделяется техника, которая работает. Всё в Мурманске нормально, никакого коллапса нет, это обычный север».

Напоминаем, что снегоуборочная техника не может убирать снег оперативно и в полном объёме, если ей мешает припаркованный личный  автотранспорт. Убедительно просим владельцев войти в положение и своевременно отгонять машины во время работ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Анфиса Сергеевна
11.01.22 19:55
Странная тягомотина. Уже Путин сколько раз говорил про повышение пенсий, а вопрос всё остаётся актуальным. Нет веры правительству.
Комментарий к новости:Вопрос индексации пенсий по реальной инфляции сохраняет свою актуальность - Дмитрий Песков
Бронзин
08.01.22 18:14
Этот человек (Назарбаев) не оправдал не только свое имя - «луч султана», «свет для народа» в широком смысле этого имени, но предав идеалы СССР, Советской власти, «сеял» в казахстанском обществе мракоб
Комментарий к новости:10 января объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с жертвами в результате беспорядков
Mr
03.01.22 20:23
А что, "Кузю" планируют вернуть в строй?! Вы хорошо подумали?!
Комментарий к новости:Палубные лётчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире23:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Будут ли январские зарплаты ниже обычного и сколько жителей СЗФО уже получили премии?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 54 копейки, евро – на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет-PRO ЖКХ (18+)Правительство области выделило 2,5 млрд рублей на обеспечение жителей Ленинского округа Мурманска качественной горячей водой-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Сейчас важно понять алгоритм действий по строительству частного дома и возможность получения поддержки
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика