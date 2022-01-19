Сотрудники ГОУП «Мурманскводоканал» поддержали город в борьбе со снегом

Но не все управляющие компании оказались готовы к капризам северной природы. Их ошибки поспешили исправить городские коммунальные службы, к борьбе со стихией также подключились и некоторые предприятия, среди которых ГОУП «Мурманскводоканал».

На улицах города вовсю гудят тракторы и грейдеры. Минувшие выходные выдались очень снежными, поэтому, чтобы избавить мурманчан от обилия каши под ногами и колесами их автомобилей, специалистам приходится трудиться и днём, и ночью.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Сейчас мы набрали хороший темп. За сутки порядка 500 дворов удаётся очистить. Мы рассчитываем, что к выходным проблемы не останется. Ключевой индикатор для нас – вывоз мусора. Если позавчера не вывезено было 190 контейнерных площадок из 870, то вчера эта цифра была 120, сейчас цифра 70. До вечера большая часть дворов будет очищена в технологическом смысле, чтобы можно было обеспечить безопасность жизнедеятельности человека».

Парк спецтехники сражается с последствиями снежной стихии, а там, где не пройти машине, завалы разгребают вручную. Труд нелегкий, однако, рабочие жаловаться не привыкли.

В снежный плен попадают не только автолюбители, но и специализированная техника – огромный трактор проиграл в битве со снежной кашей, вытаскивать его пришлось с помощью троса. В такое непростое время помощь важна как никогда, к уборке города подключился и сотрудники «Мурманскводоканала».

Артём Кузьмин, пресс-секретарь ГОУП «Мурманскводоканал»: «Мы работаем порядка трёх дней, расчищаем различные улицы, расчищали Верхнеростинское шоссе, улицу Тарана, проспект Ленина, улицы Воровского, Буркова. Список улиц большой, но мы стараемся справляться».

Но самое приятное это то, что результаты плодотворной работы замечают сами мурманчане.

Михаил Фис, мурманчанин: «Очень благодарен городским службам, которые чистят дворы. Я понимаю, что все федеральные трассы завалены и всё равно на дворы выделяется техника, которая работает. Всё в Мурманске нормально, никакого коллапса нет, это обычный север».

Напоминаем, что снегоуборочная техника не может убирать снег оперативно и в полном объёме, если ей мешает припаркованный личный автотранспорт. Убедительно просим владельцев войти в положение и своевременно отгонять машины во время работ.