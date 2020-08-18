Сотрудники и подопечные Мурманского океанариума с нетерпением ждут снятия ограничений по пандемии

Уже пять месяцев значительная часть жителей региона и предприятий малого и среднего бизнеса не работает. Торговые центры, кинотеатры, общепит, музеи и прочие развлекательные, культурные и спортивные объекты. Жители небольшого, но очень значимого в Мурманске дома, который называется «Океанариум» тоже сидят без работы. Как справляются ластоногие и их тренеры с ограничениями? Чем занимаются? И дождались ли столь важной для них поддержки властей? Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать об этом лично у них.

Несмотря на то, что двери для гостей океанариума закрыты и зрительский зал пуст, артисты продолжают активно репетировать. Ведь сноровку терять нельзя, вдруг скоро придут посетители. Занятия с ластоногими артистами и кормление проводятся по два, а иногда и три раза в день. Отрабатывается программа выступлений.

Роман Щербинин, старший тренер морским млекопитающим Мурманского океанариума: «Идёт отработка новых вариантов, мы постоянно в поиске творческом находимся. Разумеется, напоминаем животным, какие цирковые номера они уже умеют делать, чтобы они не забывали. Также смотрим, чтобы прыжки были на хорошем уровне».

Тренер Роман Щербинин работает в Океанариуме уже 13 лет. Основные его артисты – тюлени Даша и Персик. Однако инструктор знает подход к каждому ластоногому жителю океанариума. Их, кстати, шесть: морской заяц Дик, кольчатая нерпа Кнопа, гренландский тюлень Персик, серые тюлени Даша, Жива и главная звезда океанариума Филя. Несмотря на то, что каждый имеет свой характер, они дружно живут под одной крышей.

Роман Щербинин, старший тренер морским млекопитающим Мурманского океанариума: «Вечером никого спать не уложишь, а с утра никого не добудишься. На представлении бывает, что вносит животное свои коррективы в цирковое представление. Есть у него своё видение на выполнение какого-то номера циркового. Им кажется, что лучше будет выглядеть по-другому. Приходится это всё редактировать, корректировать, либо подстраиваться, чтобы это смотрелось эффектно. Как раз из таких моментов рождаются новые цирковые номера».

Незадолго до пандемии коронавируса сотрудники океанариума обращались к губернатору с просьбой о поддержке. Учреждение переживало серьёзный финансовый кризис. Однако, несмотря на 5 месяцев простоя, им удалось остаться на плаву и не закрыться. По словам сотрудников, проблемы с нехваткой рыбы нет. Задержки по зарплате тоже устранены на данный момент.

Александр Калинин, заведующий аквакомплексом Мурманского океанариума: «До сих пор ведутся переговоры. Нам менять что-то нужно, потому что опыт показывает, что мы немножечко ниже планки, а надо, чтобы были немного выше планки. Чтобы было куда стремиться, на что стремиться, развиваться».

Мурманский океанариум - одна из визитных карточек города. Он популярен не только среди детей, но и взрослых. Для туристов, особенно из стран Азии, наши ластоногие артисты вообще, настоящие звезды. Однако сотрудники считают, что в ближайшее время их учреждение не откроется, хотя они очень надеются на это.

В этом году главному артисту океанариума Филе исполняется 33 года. За долгие месяцы ожидания он соскучился по зрителям. И мы мурманчане и артисты ждут скорейшего возобновления работы