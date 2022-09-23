Сотрудники и ветераны Государственной санитарно-эпидемиологической службы 100-летие встретили в торжественной обстановке

100 лет исполнилось со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы России. За годы работы ведомство развивалось и брало на себя всё больше ответственности за здоровую и безопасную жизнь северян в Заполярье. В честь векового юбилея для сотрудников и ветеранов организовали большой праздничный концерт.

В Мурманске история появления первой санэпидслужбы началась в сентябре 1920 года. Тогда при уездном здравотделе создали первый подотдел. В 1939-ом была образована городская санэпидстанция и открыта дезинфекционная. Шли годы и ведомство развивалось.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «За это время всё менялось, организационные мероприятия проводились, менялось название, но одно осталось неизменным – борьба за сохранение жизни людей и борьба с особо опасными инфекциями».

Сейчас Мурманская область – это территория с развитой инфраструктурой, где созданы комфортные условия для жизни человека. И в этом есть заслуга специалистов Государственной санитарно-эпидемиологической службы. Даже в особо сложные времена для людей, например, как пандемия ковида, сотрудники Роспотребнадзора всегда выполняли свои обязанности.

Александр Сергеев, главный санитарный врач Мурманской области, руководитель Управления Роспотребнадзора по Мурманской области: «За последние два года мы выложились на все 300% своих возможностей. Конечно, без людей - кадров не было бы таких результатов и успехов. Наши кадры практически все отличаются высоким профессионализмом, дисциплиной, самоотверженностью».

Сейчас в Роспотребнадзоре Мурманской области трудятся около 600 человек. Торжественное празднование дня рождения ведомства посетил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Время всё расставляет на свои места. И те испытания, которые прошла наша страна, как и весь мир, показал важность вашей службы и профессии».

Глава региона наградил отличившихся сотрудников Управления Роспотребнадзора Мурманской области почётными грамотами.