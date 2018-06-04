Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Мурманской стали донорами крови

Росгвардейцы пригласили к себе в территориальное управление выездную бригаду Мурманской областной станции переливания крови. Более 50 сотрудников и военнослужащих пожелали стать донорами и «подарить жизнь» нуждающимся.

Для них это уже далеко не первый опыт, наши защитники регулярно участвуют в сдаче донорской крови, так как считают своим долгом помогать людям. Всего за время акции «Подари жизнь» было сдано более 15 литров крови. Возможно, именно она сможет спасти чью-то жизнь.

- Мы хотим не только обеспечить безопасность граждан от преступных посягательств, но ещё и таким способом кому-то подарить здоровье и жизнь, - отметил Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области