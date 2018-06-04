День за днём с «Арктик-ТВ»04.06.18 19:30
Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Мурманской стали донорами крови
Росгвардейцы пригласили к себе в территориальное управление выездную бригаду Мурманской областной станции переливания крови. Более 50 сотрудников и военнослужащих пожелали стать донорами и «подарить жизнь» нуждающимся.
Для них это уже далеко не первый опыт, наши защитники регулярно участвуют в сдаче донорской крови, так как считают своим долгом помогать людям. Всего за время акции «Подари жизнь» было сдано более 15 литров крови. Возможно, именно она сможет спасти чью-то жизнь.
- Мы хотим не только обеспечить безопасность граждан от преступных посягательств, но ещё и таким способом кому-то подарить здоровье и жизнь, - отметил Павел Харченко, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Мурманской области
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