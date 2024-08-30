Сотрудники Лапландского заповедника показывают, какие заплывы совершают лоси

Такое времяпрепровождение для сохатого – одно из любимых. Во время одного заплыва взрослое животное может пройти около 25 километров, такое под силу только подготовленному человеку.

А вы знали, что лоси любят купаться и даже плавать на дальние расстояния?

Кадры сотрудников Лапландского заповедника тому доказательство.

Такое времяпрепровождение для сохатого – одно из любимых. Во время одного заплыва взрослое животное может пройти около 25 километров, такое под силу только подготовленному человеку.