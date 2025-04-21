Сотрудники Лапландского заповедника порадовали новым видео о повадках животных в дикой природе

Новой порцией видео с фотоловушек поделились сотрудники Лапландского заповедника.

Каждому с утра нужно несколько минут, чтобы прийти в себя после сна. Вот и этот лось застыл, чтобы, вероятно, собрать мысли.

Камеру сохатый, в отличие от этого волка, не заметил. Хищник же, напротив, учуял что-то постороннее в лесу. И бегая вокруг устройства, пытался понять, что же это такое.