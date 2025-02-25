Сотрудники Лапландского заповедника вновь удивляют красотой северной природы

В этот раз сотруднику заповедника удалось запечатлеть полёт глухаря.

Одна из самых распространенных лесных птиц в Мурманской области не улетает на зимовку в тёплые края. Спасаются от северного холода глухари, зарываясь в снег, а питаются сосновой или можжевеловой хвоей.

Конечно, увидеть его в городе почти невозможно. Поэтому, гуляя по лесу, стоит чаще прислушиваться и смотреть наверх, тогда, может быть, тоже получится встретить эту величественную птицу.