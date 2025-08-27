Сотрудники Лапландского заповедника запечатлели семью лосей на водопое

Хотя детеныш уже подрос, но он ещё боится заходить в воду вслед за матерью и питается травой на берегу.

Животные питаются кувшинками, кубышками, калужницей, щавелем, осокой, хвощом и другими растениями. Чтобы добраться до самых питательных источников пищи, животным приходится нырять на глубину.

Для этого лоси используют особые ноздри, которые могут закрываться под водой. Это позволяет им подбирать водоросли и другую пищу на дне водоёмов.

Залезают в воду сохатые не только в поисках корма, но и для защиты от комаров, оводов и других насекомых, которые доставляют им неприятности на суше.