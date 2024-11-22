Сотрудники Лапландского заповедника знакомят земляков с жизнью бурых медведей

Сотрудники Лапландского заповедника подготовили для посетителей своего сообщества в соцсети «ВКонтакте» несколько видеороликов с эпизодами из жизни медведей.

Первый снят в апреле, когда медведи только выходят их берлоги. Видно, что косолапые не очень активны, ведь этот период требует от организма животного мобилизации усилий. Особенно нелегко после зимней спячки приходится медведицам, ведь в январе-феврале на свет у них появляется потомство.

Зато к лету медвежата крепнут и могут спокойно ходить за мамой по лесу, о чем свидетельствует второе видео.