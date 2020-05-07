Сотрудники МЧС на снегоходах доставили продукты в посёлок Туманный

Дорогу в населённый пункт то и дело переметает. Привезти товары на машине в такой ситуации стало практически нереально. Владельцы магазинов из Туманного попросили помощи у администрации Кольского района, которая обратилась в МЧС, где имеется подходящая техника и специалисты, готовые прийти на помощь.

Фургон продуктов сотрудники администрации Кольского района около полудня подогнали к отворотке на Туманный и Териберку. До этого места по Серебрянской автодороге сегодня проехать можно было относительно комфортно. А вот дальше начинаются трудности. В сам Туманный дорогу то и дело заметает. На участке постоянно трудится снегоочистительная техника, однако пробиваться на автомобиле, тем более загружённом под завязку, рискованно. Поэтому на перекрёстке продукты для магазинов Туманного перегрузили на волокуши. Дальше поедут они по целине на снегоходах.

Константин Батан, заместитель начальника управления по ГОЧС и ПБ Кольского района: «Администрация Кольского района готова на постоянной основе отрабатывать подобные мероприятия, потому что опыт у нас уже довольно-таки большой. Не первый год, не первый раз заметает эти сложные участки автодороги Кола - Серебрянские ГЭС и автоподъезд к Териберке. Поэтому мы ежегодно проводим такие мероприятия».