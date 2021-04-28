Сотрудники МЧС отдали дань памяти погибшим товарищам

Служба пожарного спасателя только кажется романтичной, любой боевой выезд может стать последним.

Александр Монахов, заместитель начальника отдела подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Мурманской области: «День памяти, а это всегда последняя пятница апреля, мы проводим это мероприятие – отдаём дань памяти погибшим. Мы выезжаем на мемориальное кладбище, там наш бывший сотрудник - покойный Грецкий Анатолий. Он погиб в районе магазина «Полюс».

В Мурманской области произошло шесть случаев гибели пожарных при исполнении служебного долга.

Александр Монахов, заместитель начальника отдела подготовки пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Мурманской области: «Эти парни остались в наших сердцах. Это важно, чтобы новое поколение спасателей всегда у нас воспитывалось на примерах героев, пожертвовавших собой ради людей».

Есть имена этих спасателей и на страницах недавно запущенного проекта «Книга памяти МЧС России».