Сотрудники МЧС приступили к проверке магазинов, тогующих пиротехникой
Поэтому сотрудники мурманского МЧС активизировали профилактическую работу, например, проверяют магазины с пиротехникой для оценки соблюдения норм пожарной безопасности.
Покупка некачественной продукции и неосторожное обращение с ней могут повлечь за собой травмы и серьёзные инциденты. Специалисты рекомендуют выбирать пиротехнику только в специализированных магазинах и обязательно проверять наличие сертификатов.
Инструкция должна содержать название производителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования. Фейерверки нужно хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке, вдали от легковоспламеняющихся предметов и обогревателей.
Не носите их в кармане и не возите в автомобиле. В холодное время года храните в отапливаемом помещении, избегая перепадов температуры.