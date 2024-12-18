Сотрудники МЧС приступили к проверке магазинов, тогующих пиротехникой

Новый год - это не только время веселья и ожидания чуда, но и период, когда риск возникновения пожаров значительно возрастает.

Поэтому сотрудники мурманского МЧС активизировали профилактическую работу, например, проверяют магазины с пиротехникой для оценки соблюдения норм пожарной безопасности.

Покупка некачественной продукции и неосторожное обращение с ней могут повлечь за собой травмы и серьёзные инциденты. Специалисты рекомендуют выбирать пиротехнику только в специализированных магазинах и обязательно проверять наличие сертификатов.

Инструкция должна содержать название производителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования. Фейерверки нужно хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке, вдали от легковоспламеняющихся предметов и обогревателей.

Не носите их в кармане и не возите в автомобиле. В холодное время года храните в отапливаемом помещении, избегая перепадов температуры.