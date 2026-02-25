Сотрудники медучреждений Заполярья будут получать зарплату по единой системе оплаты труда

Теперь во всех филиалах областной больницы сотрудники будут получать одинаковую заработную плату за равный труд.

С учётом объединения центральных районных больниц с Мурманской областной переход к единой системе оплаты труда – это не просто формальность, а объективная необходимость. Эти предложения разработали на рабочей встрече и обсудили с главными врачами всех отделений и представителями профсоюза. Как заверил профильный министр, подходы в начислении зарплаты останутся прежними, просто теперь станут едиными для всех.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «У нас должны быть устранены те различия, которые имеются у тех сотрудников, которые совпадают по трудовой функции, по нагрузке, вне зависимости от того, в какой филиале они трудятся и на каком территории они работают».

Кроме того, это нововведение направлено на повышение эффективности работы сотрудников и коллективов, а также на оптимизацию внутренних процессов.

Татьяна Алешкова, главный врач Оленегорской центральной районной больницы: «Единая система оплаты поможет решить противоречия, становится всё понятно и ясно в том, что одинаковая зарплата у всех. Это очень важно для сотрудников, так как это честно и справедливо».

Переход на единую систему оплаты труда будет проходить в рамках Трудового кодекса с официальным уведомлением работников об изменениях условий оплаты труда не менее, чем за два месяца.

Юлия Величко, председатель Мурманской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ: «Каждый профсоюзный орган дал своё заключение по данному проекту. Там были как положительные моменты, так и отрицательные, которые профсоюз хотел подкорректировать. Со стороны областной организации профсоюза мы будем смотреть, чтобы данное положение хорошо взаимодействовало с сотрудниками и, если какие-то будут нарушения, то мы уже в штатном режиме будем работать над тем, чтобы изменить какие-либо нюансы».

Внедрение новой системы будет происходить при сохранении уже достигнутого уровня заработной платы работников и с дальнейшей перспективой её повышения. Речь не идёт о снижении доходов.

Мария Бряхина, главный врач Кандалакшской центральной районной больницы: «Одинаковые специалисты, выполняя одинаковый объём работы, должны получать одинаковую зарплату, и, соответственно, критерии оценки деятельности данных специалистов должны быть равнозначны. Очень хочется, чтобы каждый специалист нашего учреждения понимал, как начисляется его заработная плата и от чего зависит её размер. Поэтому работа, которая проводится сейчас, на мой взгляд, она сложная, важная, но правильная, а мы будем всячески участвовать в этом процессе».

По планам, зарплаты всех сотрудников объединенного медицинского учреждения региона должны прийти к единому знаменателю к 1 июня 2026 года.