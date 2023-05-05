Сотрудники Мурманского морского торгового порта и их коллеги провели митинг в преддверии Дня Победы

Они почтили память коллег, защищавших нашу Родину и погибших в годы Великой Отечественной войны.

В годы войны портовики – сотрудники старейшего предприятия Мурманска, не оставались в стороне. Они защищали город, сражались с фашистскими захватчиками, а самое главное, обеспечивали бесперебойную работу стратегического предприятия.

Память об их подвиге жива до сих пор. И в преддверии Дня Победы сегодняшние сотрудники порта провели торжественный митинг.

Игорь Воронов, финансовый директор АО «Мурманский морской торговый порт»: «Мы вспоминаем всех, кто работал на причалах порта, кто ушёл на фронт, кто приближал Победу. Мы все испытываем огромную благодарность и конечно, большая честь работать на предприятии с такой историей, такими людьми и традициями».

На плите мемориала портовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, высечены 103 фамилии работников. Эти отважные люди не побоялись врага и до последнего вздоха оставались верными своему долгу.

Денис Сафонов, заместитель директора Мурманского транспортного филиала ГМК «Норникель», руководитель терминала: «Благодарность нашим дедам и прадедам, которые боролись за мир и нашу свободу. Я считаю, что это очень важно для будущих поколений. Ведь не зная прошлого, не будет будущего».

Вместе с сотрудниками торгового порта и представителями предприятий и организаций, связанных с морским транспортом, память погибших воинов почтили кадеты. Для них герои далёкой войны – пример мужества и стойкости.

Иван Проскурин, воспитанник Кадетской школы Мурманска: «Профиль нашей школы спортивно-оборонительный, соответственно, история у нас углублённая. Знаем и про обеспечение в военное время, и про поставки, которые шли к нам, в том числе по ленд-лизу. И порт наш принял весомое участие в Победе. Гордость за Победу, гордость за дедов, за то, что мы их внуки».

На памятном митинге участники вспомнили историю войны, почтили погибших минутой молчания и возложили цветы и венки к мемориалу.