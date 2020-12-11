Сотрудники Мурманского ОМОНа вернулись из служебной командировки на Северный Кавказ

Там они обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности.

В Заполярье спецназовцев встретил заместитель начальника управления Росгвардии. Он поблагодарил сотрудников за качественное выполнение служебно-боевых задач, отметив, что офицеры и бойцы спецподразделения добросовестно и профессионально исполнили свой служебный долг.

Вернувшиеся из командировки росгвардейцы вновь приступят к исполнению своих служебных обязанностей на территории Мурманской области.