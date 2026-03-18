Сотрудники мурманского Управления дорожного хозяйства активно борются с последствиями зимних снегопадов

ММБУ «Управление дорожного хозяйства» сообщает, что в период с 16 по 17 марта с улично-дорожной сети областного центра вывезено 3610 кубометров снега, на посыпку дорог и тротуаров использовано 94,75 тонны противогололедной смеси.

В дневную и в ночную смену, проводятся снегоуборочные работы на дорогах общего пользования, включая тротуары, внутриквартальные проезды и разворотные кольца общественного транспорта. Осуществляется подметание и сгребание снега, а также обработка противогололедными материалами.

На улице Туристов областного центра с утра кипит работа – рабочие вручную и с помощью техники очищают территорию от снега и не только. Машины, припаркованные в неположенных местах и мешающие уборке, приходится перемещать на эвакуаторе. Сотрудники УДХ настоятельно просят владельцев авто оставлять для связи свой контактный номер.

Фёдор Епанчинцев, водитель эвакуатора: «До трёх минут где-то подъём автомобиля, опять же, если он не закопан, не создаёт сложности для крепления захвата под колеса. А бывает, что машина во льду, в снегу, приходится её откапывать. Уходит на это много времени. Спущенные колеса – тоже тяжело с траверса работать».

Снегоуборочная техника чаще всего имеет внушительные габариты, поэтому не удивительно, что припаркованные в неподходящих местах автомобили доставляют столько неудобств, особенно во дворах.

Зима в этом году была снежная, однако работать сложнее в период оттепели, отмечает работник УДХ Сергей Астахов.

После уборки снег отвозят на Жёлтую гору. В среднем в сутки его сюда поступает около 7-8 тысяч кубических метров.

Андрей Чередник, начальник участка по эксплуатации площадок временного складирования снега: «У нас там вагончик-КПП, там сидят девушки-учётчицы, которые фиксируют объёмы. Далее техника спускается в чашу, там она разгружается. Летом этот снег начинаем ворошить, чтобы он интенсивно таял, а после этого мы убираем мусор на площадках и готовим их к следующему сезону».

Со всеми погодными вызовами в этом году работники УДХ справились успешно. Своевременная и качественная уборка территорий продолжается и сегодня.

Андрей Дубинин, заместитель директора УДХ: «В марте продолжается снеговывоз, также выполняется скол наледи, открываем системы ливневой канализации как закрытого, так и открытого типа, продолжается ручная уборка, скалывание наледи с тротуаров до асфальтного основания».