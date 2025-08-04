Сотрудники мурманской Госавтоинспекции во время погони задержали байкера, пытавшегося скрыться

Инспекторы ДПС обратили внимание на движущийся в Ленинском округе Мурманска мотоцикл «Ямаха», на котором были установлены нечитаемые государственные регистрационные знаки.

Мотоциклист попытался скрыться, но не справился с управлением и упал.

Выяснилось, что ранее северянин уже неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, не имеет нужной категории в правах, а его транспортное средство не зарегистрировано.