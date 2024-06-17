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Сотрудники Мурманской областной госавтоинспекции рассказали о подготовке к летнему сезону, а также напомнили о мерах предосторожности за рулём

Речь об акции, которую Госавтоинспекция региона запустила 11 июня на Мурманских АЗС. Специалисты предложат автолюбителям пройти игру «Дорожное колесо фортуны», в которой водителям предстоит ответить на вопросы, касающиеся правил дорожного движения.

Технологии не стоят на месте, поэтому в современном мире с каждым годом появляется всё больше новых средств передвижения, а дети с малых лет начинают пользоваться мотоциклами и мопедами.

Например, 5 июня этого года в Зеленоборском произошло ДТП с несовершеннолетним водителем питбайка, в котором подросток получил телесные повреждения.

Антон Харламов, старший инспектор по особым поручениям группы ДПС и ИАЗ УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Статистика на территории нашего региона довольно-таки печальна. В 2023 году на территории Мурманской области зарегистрировано 68 ДТП с участием водителей мототранспорта. Из них 35 ДТП с пострадавшими, в которых 38 человек получили ранения различной степени тяжести и два человека погибли».

Помимо мотоциклистов о бдительности не стоит забывать и водителям автомобилей. По статистике, в России каждый пятый погибший и каждый четвёртый потерпевший попадают в аварии из-за несоблюдения скоростного режима.

Сергей Чупин, заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Водители должны постоянно помнить, что их жизнь, а также жизни пассажиров и пешеходов зависят не от случайности, а от осознанного подхода к управлению автомобилем. В ходе проведения акции нам важно проработать основные заблуждения водителей, которые думают, что для безопасного движения достаточно не нарушать скоростной режим».

Речь об акции, которую Госавтоинспекция региона запустила 11 июня на Мурманских АЗС. Специалисты предложат автолюбителям пройти игру «Дорожное колесо фортуны», в которой водителям предстоит ответить  на вопросы, касающиеся правил дорожного движения.

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