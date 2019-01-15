Сотрудники Мурманской областной прокуратуры отметили профессиональный праздник

На торжественном собрании, посвящённом 297-летию образования надзорного ведомства, глава региона поблагодарила прокуроров за безупречную работу.

В зале, где состоялось торжественное мероприятие, много женщин и это несмотря на то, что служба в таком ведомстве сложная и требует наличия не только глубоких юридических знаний, но и упорства. Прежде чем попасть на работу в данную структуру, некоторым специалистам пришлось пройти непростой жизненный путь.

- Я начинала работать в канцелярии, потом перешла на работу в приёмную прокурора, где познакомилась с работой оперативных сотрудников, - вспоминает свой профессиональный путь Ольга Евдокимова, помощник прокурора Ленинского округа г. Мурманска. – Здесь поняла, что это моё призвание.

Почти три столетия прокуроры России стоят на страже закона. Прокуратура была основана в годы петровских преобразований. А в Мурманске ведомство появилось в 1922 году в составе всего двух сотрудников. Как признаются ветераны, служба в разные эпохи нашего государства всегда носила одинаково серьёзный характер.

Более 20 тысяч граждан обратились в минувшем году в органы прокуратуры Мурманской области за восстановлением нарушенных прав, и, несмотря на такую напряженную работу, все поставленные задачи были успешно решены.

В честь торжественной даты прокурор Мурманской области Василий Щербаков вручил награды заслуженным работникам и ветеранам.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун также поздравила и поблагодарила сотрудников прокуратуры за их несомненно важный труд.

«Если провести современную аналогию, то прокуратура – это «антивирус», стоящий на страже нормальной работы государства и жизни общества. Именно поэтому надзорные органы имеют независимый статус, стоят над системой. Такое положение – одновременно и главный ваш рабочий инструмент, и источник огромной ответственности. Гигантский груз лежит на ваших плечах, и то, как вы справляетесь с ним, вызывает глубокое уважение, – сказала Марина Ковтун. - … Наступивший год – год запуска национальных проектов. Гигантские средства выделяются на решение ключевых проблем страны и каждого отдельного региона. От того, насколько эффективно они будут вложены, напрямую зависит дальнейшая судьба России, нашего края, любого из нас. Я надеюсь, что нацпроекты в Мурманской области будут реализованы безупречно, и не в последнюю очередь – благодаря бдительности и принципиальности надзорных органов».