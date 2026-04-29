Сотрудники Мурманской таможни пресекли попытку ввоза запрещенной религиозной литературы
Экспертиза установила, что издание содержит лингвистические и психологические признаки экстремистского значения. Данная книга изъята.
Дарья Зверева, пресс-секретарь Мурманской таможни: «В отношении иностранной компании-судовладельца возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП РФ. В настоящее время по делу проводится административное расследование. Нарушителю грозит конфискация печатного издания и наложение соответствующего штрафа».