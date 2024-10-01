Сотрудники музеев Мурманской области обучаются работе с молодёжной аудиторией туристов

Новые маршруты и новые подходы презентовали в Мурманском областном краеведческом музее.

В областном краеведческом музее презентовали проекты развития регионального музейного туризма. Это финальный этап. До этого для повышения уровня команды сотрудников музеев прошли обучение в очной проектной лаборатории, а затем доработали идеи вместе с наставниками и экспертами, которые помогали разработать план реализации и внедрения актуального для молодого поколения туристического маршрута.

Ольга Карпова, декан факультета Управления социокультурными проектами Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН): «Задачка была такая: сделать современные музейные турпродукты, которые будут востребованы на рынке у этой специфической аудитории. И которые могут быть взяты региональными туроператорами на вооружение и предлагаться уже сейчас тем туристам, гостям, которые приезжают в город».

Поскольку из года в год интерес и спрос на туристические маршруты по России только растёт, сейчас перед регионами встала серьёзная задача по наращиванию предложений. В этом региональным музеям помогают эксперты в области креативного туризма.

Юлия Рыбакова, руководитель АНО Центр развития креативного туризма, лидер сети креативного туризма: «Ключевыми держателями наследия экспозиции объектов в регионах, муниципалитетах – это у нас небольшие музеи. И ценность этой программы в том, что она вовлекает эти музеи в работу с туристическим рынком через такие продукты. Через создание новых маршрутов. Причём, маршруты ориентированы на новые поколения».

В финал вышли четыре проекта. Одним из них стал туристический маршрут на Кольскую сверхглубокую скважину. Там путешественники могут не только увидеть руины одного из самых масштабных проектов человечества, но и прикоснуться к керну ведущему на глубину в 12 тысяч метров.

Анна Чурлик, методист по научной просветительской деятельности Историко-краеведческого музея Печенгского округа: «Турмаршрут начинается с музея, с посещения экспозиции. Сначала получает турист теоретические знания, а потом мы едем на объект, где можно прикоснуться к мировому рекорду в реальном времени, к реальному устью скважины».

Проекты планируют внедрить в этом и будущем годах. На этапах разработки и внедрения команды уже начали получать не только бесценный опыт работы с новыми поколениями туристов, но и финансирование, без которого не обойтись.