Сотрудники музея просят о помощи земляков

Сотрудники историко-краеведческого музея Полярного ведут даже в условиях пандемии. Они признаются, что и дома хватает работы, ведь они стали активно участвовать в работе ресурсного центра проекта «Дорога памяти».

В октябре прошлого года музей Полярного присоединился к Всероссийскому проекту «Дорога памяти». С предложением стать ресурсным центром к сотрудникам обратились представители военного комиссариата большого ЗАТО и Кольской Флотилии. Упустить шанс стать участником масштабной героической акции музейные работники просто не смогли, и взялись с усердием вносить данные в список героев Великой Отечественной войны. Более 2,5 тысячи фамилий обработать оказалось не так просто.

Инна Волостных, младший научный сотрудник Городского историко-краеведческого музея, г. Полярный: «Мы хотим, чтобы этой информации было больше, поэтому мы взяли этот список и стали проверять на информационных порталах «Память народа», «Подвиг народа», «Бессмертный полк». Но две с лишним тысячи фамилий – это сложно проверить, поэтому мы просим жителей помочь нам».

Каждому такому информационному волонтёру музей выдаст 10 фамилий участников войны, через сайты и порталы их нужно будет проверить и внести найденные сведения в специальную табличку. Желающие могут написать в группу музея или в личные сообщения сотрудникам.