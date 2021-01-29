День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.21 19:30
Сотрудники наркоконтроля задержали в Мурманске двух молодых людей, которых подозревают в обороте наркотиков
При задержании один из вероятных драгдиллеров попытался избавиться от свёртков с неизвестным веществом, выбросив их в снег. В ходе личного досмотра у молодых людей было обнаружено около 25 пакетов с порошкообразным веществом. Изъятые образцы направили на экспертизу, результат которой показал, что задержанные хранили при себе сильнодействующие наркотические средства синтетического происхождения. Общий вес наркотиков составил более 28 граммов.
По данному факту возбуждены и расследуются уголовные дела. Подозреваемым грозит до десяти лет лишения свободы.
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