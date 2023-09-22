Сотрудники областной Госавтоинспекции подвели промежуточные итоги операции «Встречная полоса»

За 3 дня рейдов полицейские выявили 66 нарушений Правил дорожного движения.

Согласно действующему законодательству, наказание за выезд на встречную полосу составляет 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. А в случае, если вас остановят за это повторно, то с документом можно попрощаться на год.

Госавтоинспекция Мурманской области призывает водителей не торопиться и совершать только обдуманные манёвры, быть внимательными при обгонах. Помнить, что такие действия могут стоить жизни и водителя и окружающих.