День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.23 19:30
Сотрудники областной Госавтоинспекции подвели промежуточные итоги операции «Встречная полоса»
За 3 дня рейдов полицейские выявили 66 нарушений Правил дорожного движения.
Согласно действующему законодательству, наказание за выезд на встречную полосу составляет 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода. А в случае, если вас остановят за это повторно, то с документом можно попрощаться на год.
Госавтоинспекция Мурманской области призывает водителей не торопиться и совершать только обдуманные манёвры, быть внимательными при обгонах. Помнить, что такие действия могут стоить жизни и водителя и окружающих.
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Екатерина
03.09.23 15:50
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