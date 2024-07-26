Сотрудники ПАБСИ нашли необычный способ борьбы с птицами, которые мешают их работе

Исследователи Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина проводят необычный эксперимент по сбору атмосферных осадков.

Как правило, аппаратура с данными – это столбики с воронкой, но всю работу сотрудникам института осложняли птицы, которые облюбовали удобные столбы. В борьбе с пернатыми учёные института приняли необычное и простое решение – установили на месте макет хищной птицы, летящей в воздухе.

Сотрудникам института удалось даже заснять каменку, подающую сигнал тревоги о хищнике.