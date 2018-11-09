День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.18 19:30
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району приняли участие в международной конференции в Хельсинки
Пограничники управления ФСБ России по западному арктическому району приняли участие в международной конференции в городе Хельсинки. В её работе участвовали и представители Норвегии, Швеции, Дании, Республики Исландия, Канады и Соединенных Штатов Америки. Основной темой встречи экспертов береговых охран стала подготовка к совместному учению по поиску и спасанию человеческих жизней на море, которое должно пройти в 2019 году в Ботническом заливе Балтийского моря.
По замыслу организаторов учения, планируется отработка взаимодействия береговых охран по оказанию помощи пассажирскому судну, терпящему бедствие.
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