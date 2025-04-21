Сотрудники Пограничного управления ФСБ России спасли двух человек с потерявшего ход маломерного судна в Баренцевом море

Восстановить работоспособность лодки не удалось, члены экипажа были эвакуированы, вместе с судном подняты на борт сторожевого корабля «Бдительный».

В адрес Морского координационно-спасательного центра поступила информация о потерявшем в западной части Кильдинского пролива ход маломерном судне с двумя людьми на борту.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в кратчайшие сроки обнаружили аварийное судно в 200 метрах к западу от мыса Бык острова Кильдин.

Восстановить работоспособность лодки не удалось, члены экипажа были эвакуированы, вместе с судном подняты на борт сторожевого корабля «Бдительный».