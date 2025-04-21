День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.25 19:30
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России спасли двух человек с потерявшего ход маломерного судна в Баренцевом море
Восстановить работоспособность лодки не удалось, члены экипажа были эвакуированы, вместе с судном подняты на борт сторожевого корабля «Бдительный».
В адрес Морского координационно-спасательного центра поступила информация о потерявшем в западной части Кильдинского пролива ход маломерном судне с двумя людьми на борту.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в кратчайшие сроки обнаружили аварийное судно в 200 метрах к западу от мыса Бык острова Кильдин.
Восстановить работоспособность лодки не удалось, члены экипажа были эвакуированы, вместе с судном подняты на борт сторожевого корабля «Бдительный».
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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