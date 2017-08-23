Сотрудники полиции обнаружили у жителя Мурманска пакет с амфетамином

130 граммов наркотического вещества специалисты обнаружили при задержании автомобиля подозреваемого.

Операцию по задержанию наркосбытчика провели оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из Первомайского и Кольского отделов полиции. Как оказалось, молодой человек уже имел за плечами судимость за имущественные преступления. Сказать, что сподвигло его на очередное нарушение закона, сложно, но скорее всего, это простая жажда наживы. Эксперты уже подтвердили, что найденный в транспортном средстве сверток с белым порошком, - это наркотическое вещество амфетамин. Подозреваемый заключён под стражу.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет, - комментирует Никита Половнев, старший референт ОИОС УМВД России по Мурманской области. - Стоит отметить, что за 7 месяцев текущего года наркополицейские изъяли уже более 16 кг наркотических веществ.