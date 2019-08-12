В Мурманске накануне Дня физкультурника сотрудники полиции пригласили школьников на экскурсию в центр профессиональной подготовки.

Преподаватели рассказали детям о требованиях к физической подготовке и выносливости сотрудников полиции, а также продемонстрировали различные приёмы рукопашного боя.

После спортивных занятий для ребят утроили экскурсию по местному музею. Школьникам показали форму советской милиции, рассказали про этапы становления органов внутренних дел страны. Юным гостям продемонстрировали большую коллекцию фототехники, специальных средств, радиостанций и средств индивидуальной защиты. После небольшого рассказа, им дали возможность примерить на себя некоторые образцы обмундирования.

В событии приняли участие и представители общественного совета областного УМВД, которые дали высокую оценку таким мероприятиям.

Представители общественности оценили такое мероприятия с точки зрения популяризации здорового образа жизни. Завершилась экскурсия общим фотографированием.