Сотрудники полиции в Мончегорске задержали водителя в состоянии наркотического опьянения

Полицейские возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Алкотестер не показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе задержанного, поэтому полицейские предложили автолюбителю проехать в медучреждение для более тщательного обследования.

Пока мужчина сдавал анализы, которые показали наличие наркотических веществ в крови, полицейские пробили нарушителя по базе данных, откуда и узнали, что он уже дважды привлекался к ответственности и уже лишён водительских прав суммарно более чем на 5 лет.

Полицейские возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.