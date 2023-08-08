Сотрудники пожарного надзора #МЧСМурманск и Специального управления №48 МЧС России обеспечивали безопасность прихожан во время богослужений

Ранее ковчег с мощами святого великомученика был размещён в храме Спаса на водах в Мурманске. Соборную Божественную литургию и молебен перед ковчегом возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Во время Всероссийского молебна о Победе в областном центре безопасность прихожан обеспечивали в том числе сотрудники пожарного надзора и специального управления №48 МЧС России.

Принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России началось 6 мая после Патриаршего богослужения в московском Георгиевском храме на Поклонной горе, а завершится в конце сентября 2023 года.