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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.02.25 19:30

Сотрудники пожарной инспекции Мурманской области проводят рейды по гаражным кооперативам

Представители МЧС России часто рассказывают жителям Мурманской области о пожарной безопасности. В этот раз специалисты пришли в гаражный кооператив на улице Полухина областного центра.

Сергей Никипелов уже на пенсии, но в прошлом он был сотрудником пожарной безопасности и, как никто другой, знает, что такое возгорание и какими могут быть его последствия. Поэтому мужчина оборудовал свой гараж по последнему слову противопожарной защиты.

Сергей Никипелов, пенсионер: «Один огнетушитель, второй. Так как провожу иногда сварку, то они здесь и стоят. Но у меня по мимо этого ещё есть два этажа, на каждом этаже тоже огнетушитель».

А вот сосед Сергея на безопасности своего автобокса явно экономил, да, к тому же устраивал в строении гулянья. Последние посиделки закончились серьёзным возгоранием.

Илья Иванов, старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по г. Мурманску: «Недавно в данном гараже произошёл пожар. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнём лица, которое там находилось. В данном гараже, к сожалению, погибли трое человек, они находились в состоянии сна в момент возникновения пожара. По предварительным данным, все были в состоянии алкогольного опьянения».

Сотрудники пожарной инспекции Мурманской области часто устраивают рейды по гаражным кооперативам, ведь важно не только правильно обустроить печное оборудование, но и знать, как им пользоваться.

Илья Иванов, старший дознаватель надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по г. Мурманску: «Печное оборудование должно быть заводского изготовления со всеми узлами, агрегатами, но и печь нельзя оставлять без присмотра. Основная причина возникновения пожаров – это неосторожность при курении».

В гаражах часто проливают легковоспламеняющиеся жидкости, которые могут загореться от искры, поэтому не нужно загромождать помещение различными предметами, важно обеспечить свободный проход вокруг машины, убрать запасы топлива от проводов и баллонов с газом, а также отключить автомобильный аккумулятор, если ставите авто на хранение.

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