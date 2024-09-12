Сотрудники регионального ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже и сотрудничестве с представителями ВСУ

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Правоохранители установили, что гражданин России 1989 года рождения с помощью интернет-мессенджера наладил контакт с представителем ВСУ, который участвовал в боевых действиях против Вооружённых Сил России.

В последствии подозреваемый направил сведения, относящиеся к служебной тайне в области обороны Вооруженных Сил России.

В отношении предполагаемого нарушителя закона возбуждено и принято к расследованию уголовное дело.