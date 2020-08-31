День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.20 19:30
Сотрудники регионального МЧС приняли участие в проверке готовности образовательных организаций к новому учебному году
Работа комиссии уже завершена, все школы приняты, но не без замечаний. Основные нарушения были связаны с состоянием путей эвакуации.
Александр Башканов, старший инспектор ОНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области: «Параллельно с проверками проводились инструктажи по пожарной безопасности, а также практические занятия с персоналом по отработке эвакуации детей и взрослых из здания. Силы и средства территориального пожарно-спасательного гарнизона Мурманской области к реагированию на возможные происшествия и ЧС готовы. Вопросы обеспечения пожарной безопасности общеобразовательных организаций находятся на постоянном контроле Главного управления МЧС».
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