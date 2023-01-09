Сотрудники регионального УФСБ привлекли к ответственности сторонника радикальных течений в исламе, который в социальной сети «ВКонтакте» разместил видеоматериалы с призывами к экстремистской деятельности

Приговором Октябрьского районного суда г. Мурманска мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, в течение которого он должен своим поведением доказать своё исправление.