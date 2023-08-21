Сотрудники регионального Управления Росгвардии приняли участие во всероссийской акции, посвящённой Дню офицера России

Представители ведомства записали видеоролики, в которых прочитали наиболее яркие цитаты из Кодекса чести русского офицера, актуального до сих пор.