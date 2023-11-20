Сотрудники региональной Росгвардиии в течение недели проходили квалификационные испытания

Это различного рода подготовки - от огневой до политической.

После сдачи всех квалификационных испытаний и зачётов за 2023 год некоторым военнослужащим и сотрудникам присвоены классные квалификации.

Такие степени профессиональной пригодности имеют 92% всего личного состава управления, что позволяет ему занимать высокую позицию среди всех территориальных органов Северо-Западного федерального округа.