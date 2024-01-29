Сотрудники Росгвардии поздравили бывшую жительницу блокадного Ленинграда, ветерана Великой Отечественной войны Нину Карловну Ткаченко

Сотрудники силового ведомства тепло поздравили мурманчанку с круглой датой, 80-годовщиной освобождения города на Неве.

Нина Карловна в 9-летнем возрасте летом 1941 года оказалась в блокадном Ленинграде и только чудом, на перекладных с посторонними людьми осенью 1943 года добралась в Мурманск к своим родителям, проведя в пути два с половиной месяца.

В годы Великой Отечественной войны и после неё Нина Карловна активно трудилась. С 1989 года она связала свою жизнь с вневедомственной охраной, став почётным ветераном ведомства.

Сейчас Нина Карловна закончила работу над очерками своего детства и юности, в них она описала все пережитые события блокадного времени.