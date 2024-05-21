День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.24 19:30
Сотрудники Росгвардии приняли участие в учениях на территориях школ в Мурманске
Учреждения, предназначенные для отдыха детей и их оздоровления, были проверены на предмет обеспечения безопасности.
Цель тренировки - отработка действий работников образовательных организаций, учащихся и сотрудников охраны при вооружённом нападении преступников, а также при обнаружении взрывного устройства.
На сегодняшний день вневедомственной охраной Росгвардии обеспечивается безопасность 664 образовательных заведений региона. Все они оснащены кнопками тревожной сигнализации для экстренного вызова.
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Последние комментарии
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
ЖенЧина
12.05.24 19:34
Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто?
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