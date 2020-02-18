Сотрудники «Севжилсервиса» справляются с уборкой снега

Каша под ногами и горы не вывезенного снега! К сожалению, с таким проблемами сталкиваются многие жители Мурманска. Управляющая компания «Севжилсервис» своевременно очищает придомовые территории, чтобы дворы были комфортными и безопасными для пешеходов и автомобилистов.

Тяжёлая техника и дворники, вооружившиеся лопатами, рано утром вышли на борьбу со снегом. В это время многие автовладельцы уезжают, поэтому их транспортные средства не помешают качественно убрать придомовые территории.

Погода в Мурманске этой зимой переменчивая – то оттепель, то морозы, то обильные снегопады. Но организация «Севжилсервис» с такими капризами северного климата справляется.

Олег Курбатов, директор управляющей компании «Севжилсервис»: «Если в средней полосе сейчас все нормы по теплу превышены, то у нас все нормы по осадкам превышена. У нас осадков выпало на 227 процентов выше климатической нормы, соответственно больше техники отправляем на маршруты».

Очень важно вывезти как можно больше снега с территории дворов, ведь он не только мешает передвигаться пожилым людям и мамам с колясками, но и создает потенциальную угрозу имуществу и жизни мурманчан. Многие дома в Ленинском районе подключены к газоснабжению, поэтому доступ к данному оборудованию должен быть всегда свободным.

Олег Курбатов, директор управляющей компании «Севжилсервис»: «В день около десяти единиц спецтехники работает. В первую очередь очищаются пути к контейнерным площадкам, к газовому оборудованию, дворы очищаются, после чего производится вывоз снега со дворов».

Специалисты «Севжилсервиса» регулярно убирают дворы вручную, расчищают подходы к подъездам, посыпают дорожки песком. Самосвалы и погрузчики вывозят складированный снег, поэтому весеннее подтопление жителям многоэтажек не грозит.