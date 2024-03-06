Сотрудники телеканала «Арктик-ТВ» рассказали старшеклассникам о профессии журналиста

В Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области провели открытый урок сотрудники телеканала «Арктик-ТВ», на котором они рассказали старшеклассникам о профессии журналиста и оператора, тем самым вдохновив, возможно, некоторых из них в будущем пойти по этой стезе.

В Центре опережающей профессиональной подготовки Мурманской области провели открытый урок сотрудники телеканала «Арктик-ТВ», на котором они рассказали старшеклассникам о профессии журналиста и оператора, тем самым вдохновив, возможно, некоторых из них в будущем пойти по этой стезе.

Любой школьник скажет, насколько важно при выборе профессии общаться со специалистами в своём деле. На базе регионального Центра опережающей профессиональной подготовки есть такая возможность.

Сотрудники телеканала «Арктик-ТВ» рассказали школьникам старших классов о том, как строится работа на телеканале, кто задействован в рабочем процессе. И в целом поговорили о том, с чего начинается журналистика и какой она бывает.

Вспомнили и о том, что в каждом деле есть профессиональный сленг. Ребята пытались угадать, что значат такие слова в работе журналиста.

Поведали и о «Академии телевидения», которую курирует «Арктик-ТВ». В этой медиашколе в учебные будни ребята могут получать увлекательный полезный опыт. Это подтвердил пример одной из учениц «Академии».

А куда без практики?! Как понять, нравится тебе эта профессия или нет? Нужно пробовать. И начали участники встречи с тренировки в искусстве стендапа.

Смелости молодым ребятам не занимать. Достаточно уверенно для первого раза они провели интервью.

Задавать вопросы – это отдельный навык, которому нужно учиться. Чем больше практикуешь, тем лучше получается.

Надеемся, что юные дарования найдут свой путь в профессию как можно скорее. На нашем же журналистском поприще мы всегда рады новым коллегам.