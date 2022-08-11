Сотрудники торгового порта и отряда «СУЭК» привели в порядок мемориал на высоте 258.3 вблизи Долины Славы

В Заполярье немало исторических мест, связанных с боями Великой Отечественной войны. Память о подвигах солдат в таких точках увековечена монументами. Увы, мемориалы со временем ветшают, требуют внимания и обновления. Привести в порядок комплекс на высоте 258.3 вблизи Долины Славы взялись представители Мурманского морского торгового порта и отряда «СУЭК».

В Заполярье немало исторических мест, связанных с боями Великой Отечественной войны. Память о подвигах солдат в таких точках увековечена монументами. Увы, мемориалы со временем ветшают, требуют внимания и обновления. Привести в порядок комплекс на высоте 258.3 вблизи Долины Славы взялись представители Мурманского морского торгового порта и отряда «СУЭК».

Вторая мировая война оставила неизгладимый отпечаток на теле нашей страны. Глубокие шрамы от снарядов затянулись, но память о былых сражениях, о солдатах Великой Отечественной осталась. Она переходит от поколения к поколению через семейные рассказы, книги и фильмы, а также благодаря памятникам. Далеко не все из них получают должный уход, однако мурманские портовики о подвиге предков помнят и за сохранностью ряда мемориалов следят. В Долине Славы ребята из трудового отряда «СУЭК» вместе с поисковиками клуба «Подводник» возложили цветы к нескольким монументам.

Особое значение для поискового отряда имеет памятник, стоящий на высоте 258.3. Он имеет вид башни с колоколом и стоит на сопке, где в годы войны шли ожесточённые бои. На рубеже 1941-1942 годов высота несколько раз переходила из рук в руки, однако немцы закрепились на ней вплоть до 1944 года. Защитники Заполярья потеряли здесь более тысячи человек убитыми и чуть больше 2 тысяч человек ранеными.

Георгий Салиев, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Прямо за моей спиной возвышается мемориал, возведённый в 1989 году по инициативе мурманских портовиков. Вокруг до сих пор лежат осколки, есть и остатки укреплений, словом, многое здесь ещё напоминает о далёкой войне.

Вместе с ребятами и членами поискового отряда мы совершили восхождение на сопку. Подростки несли инструменты, краску и бензокосу – самое необходимое для того, чтобы придать памятнику ухоженный вид. По словам командира поискового отряда, этот мемориал имеет большое значение для работников торгового порта».

Олег Янковец, командир поискового отряда «Подводник»: «Этот памятник стоит на высоте 258.3. Валентин Хапаев его создатель. Сначала он был немножко не такой, вандалы его ломали, его восстанавливали».

Олега Ивановича сопровождал его сын Владимир. Он также, как и отец, увлечен поисковой работой, причём в этом ремесле он едва ли не с пелёнок.

Владимир Янковец, член поискового отряда «Подводник»: «Я принимал участие по поднятию самолёта, в нём были останки погибшего экипажа».

С 258.3 открывается панорама на природные красоты Заполярья. Многие ребята из трудового отряда оказались в Долине Славы впервые. Для кого-то смена началась совсем недавно, и им такой поход оказался в новинку. Мальчишки и девчонки, вооружившись красками, кистями и шпателями красили ограждения и шлемы, а также счищали застарелую ржавчину.

Монумент на высоте 258.3 по-прежнему будет находиться под пристальным вниманием портовиков. Такие мемориалы – это память не только о тех, кто погиб, но и тех, кто участвовал в его строительстве.