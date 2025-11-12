Сотрудники УДХ Мурманска готовы встретить зиму во всеоружии

В ближайшее время планируется закупка 52 единиц новой техники. Она обеспечит не только эффективную, но и быструю уборку дорожной сети. Например, появятся комбинированные машины для обработки асфальта противогололедными материалами.

В Мурманск постепенно приходит зима: дни стали короче, температура воздуха понижается, а городские улицы засыпает снег… Кто-то из мурманчан с радостью воспринимает это, стремясь быстрее окунуться в предстоящую атмосферу новогоднего праздника, а кто-то ворчит от того, что стало опасно ходить по тротуарам и ездить на личных машинах по дорогам. В этот период прибавляется проблем и для сотрудников Управления дорожного хозяйства.

Город постоянно растёт и расширяется. И команда людей, создающих благоприятные условия на улицах Мурманска, нуждается в пополнении новыми кадрами. Со своей стороны руководство готово обеспечить достойный уровень зарплаты и предоставить все социальные гарантии.

Андрей Видякин, заместитель директора Управления дорожного хозяйства Мурманска: «Сегодня у нас есть дефицит в рабочих кадрах, из-за этого, наверное, горожане видят, что где-то несвоевременно проводится уборка. Но мы прилагаем все усилия, чтобы таких фактов не было: перекидываем на особо-значимые участки дополнительные силы, для труда рабочих создаём комфортные условия, ремонтируем производственные помещения, занимаемся закупкой новой специализированной техники, внедряем новые технологии, обеспечиваем инвентарём. Это позволяет нам поддерживать в городе чистоту, а жизнь горожан – комфортнее».

В ближайшее время планируется закупка 52 единиц новой техники. Она обеспечит не только эффективную, но и быструю уборку дорожной сети. Например, появятся комбинированные машины для обработки асфальта противогололедными материалами. И всё-таки центральными фигурами учреждения остаются люди, которые каждый год, несмотря на трудности, делают город-герой чище.

Ирина Артемьева, мастер зелёного хозяйства в Октябрьском округе Мурманска: «Наша работа сложная, требует много упорства, сил. У нас большие физические нагрузки, но мы стараемся сделать наш город лучше, краше. В наши задачи входит уборка пешеходных улиц в зимний период, пешеходных тротуаров, остановочных комплексов».

Управление дорожного хозяйства активно совершенствует условия труда, для специалистов, занимающихся обустройством улиц города.