Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали северянина, подозреваемого в терроризме

Следствием установлено, что участник запрещенной в России международной террористической организации, работая на одном из строительных объектов, уговаривал коллег присоединиться к этому движению. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Алёна Нефедова, официальный представитель УФСБ России по Мурманской области: «Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет».