Сотрудники УФСБ России по Мурманской области задержали радикального исламиста, молодой человек предстал перед судом

Алена Нефёдова, официальный представитель УФСБ по Мурманской области: «Преступник, находясь на территории города Мурманска, с целью участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической, планировал дальнейшее убытие на территорию Сирийской Арабской Республики».

2-м Западным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Мурманска гражданина Вердиева, 1990 года рождения. Осужденный, разделял идеи радикального ислама, в частности запрещённой в России международной террористической организации, а также систематически переводил денежные средства фундаменталистам.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ России по Мурманской области.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет. Приговор суда вступил в законную силу.