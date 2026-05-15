Сотрудники УФСБ России пресекли противоправную деятельность мужчины 1988 года рождения

В отношении него возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению экстремистской и террористической деятельности.

Следствие установило, что злоумышленник со своего аккаунта «ВКонтакте» разместил материалы с призывами к совершению разрушительных действий в отношении Московского Кремля, а также насильственных действий в отношении главы государства, представителей высших органов власти и правительства.

Северным флотским военным судом мужчина признан виновным. Ему назначен штраф 600 тысяч рублей. Также он на 2,5 года лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационной сети.