Сотрудники УМВД России по Мурманской области отмечают свой профессиональный праздник

В Управлении МВД России по Мурманской области сегодня собрались действующие сотрудники и ветераны службы, чтобы отметить профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел.

Торжества начались с построения личного состава и собрания в актовом зале управления. С поздравительной речью обратился начальник регионального УМВД Алексей Веселовский.

Алексей Веселовский, начальник УМВД России по Мурманской области: «Вы являетесь для нас ориентиром службы. Это было, есть и будет. Дорогие коллеги, поздравляю всех с нашим праздником! Искренне желаю крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой энергии. А вашим родным и близким - мира, благополучия, согласия и всего самого доброго».

Заполярных полицейских поздравили и приглашенные гости. Они единодушно отметили, что сотрудники ведомства отличаются честностью, порядочностью и истинной любовью к своей профессии.

Во время торжественной части большое внимание было уделено ветеранам службы органов внутренних дел. Им вручили ценные подарки и благодарности от Совета ветеранов. За высокие показатели службы, достижения и проявленные при исполнении обязанностей мужество и героизм государственные и ведомственные награды получили мурманские полицейские.