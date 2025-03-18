Сотрудники Управления дорожного хозяйства Мурманска продолжает устранять последствия снегопада в круглосуточном двухсменном режиме

Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава города Юрий Сердечкин.

В снегоуборочных работах во всех округах областного центра сегодня занято 173 единицы техники. Проводится расчистка и противогололёдная обработка дорог общего пользования, в том числе тротуаров, внутриквартальных проездов, разворотных колец общественного транспорта, скол наледи, вывоз снега.

Напомним, в феврале в Мурманске был побит 90-летний рекорд по объёму выпавших осадков.