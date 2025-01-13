Сотрудники Управления дорожного хозяйства Мурманска продолжают в круглосуточном режиме следить за состоянием городских магистралей, внутриквартальных проездов и тротуаров

По словам главы администрации Мурманска, среднесуточный выход дорожно-уборочной техники составляет 123 единицы, в ручной очистке задействованы 150 человек.

В первую очередь снегоуборочные работы ведутся на городских дорогах с движением общественного транспорта, затем сгребание и вывоз снега, а также обработку противогололедными материалами выполняют на остальных улицах и проездах.

По словам главы администрации Мурманска, среднесуточный выход дорожно-уборочной техники составляет 123 единицы, в ручной очистке задействованы 150 человек.