Сотрудники Управления дорожного хозяйства Мурманска проверили состояние ливневок города к весенним паводкам

Управление дорожного хозяйства Мурманска вывело не улицы «тяжёлую артиллерию», а сотрудники, вооружившись лопатами, чистят от снега ливневые канализации, чтобы весна, рано пришедшая в Заполярье, не застала северян врасплох.

Подтоплений, по словам специалистов, удастся избежать, но есть и критические участки, потоком воды на которых приходится управлять буквально вручную.

Денис Рысев, директор ММБУ «УДХ»: «Нижняя уличная дорожная сеть города Мурманска системой водоотвода обеспечена очень слабо. На многих участках вода попросту течёт по проезжей части неуправляемым потоком. Соответственно разрушает конструкции».

Чтобы талая вода не разрушала всё на своем пути, попутно собирая различный мусор и забивая сточные каналы, рабочие прочищают водопропускные трубы, лотки, водобойные колодцы, а также создают грунтовые канавы. По этим нехитрым коммуникациям вода будет стекать в ливнёку.

Андрей Дубинин, заместитель директора ММБУ «УДХ»: «Мы сейчас находимся на объекте улицы Челюскинцев, где производится механизированная и ручная расчистка ливневой канализации. Он у нас был построен в 1951 году. В сеть ливневой канализации входит как закрытая, так и открытая. Очень важно в рамках подготовки к паводкам освободить от снега и льда сеть открытой ливневой канализации. Мы их открываем ручным способом и с помощью проливки горячей водой».

Кроме этого, УДХ продолжает вывозить с улиц Мурманска снег - это 800 кубометров массы только за последние два дня.