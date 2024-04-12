В Мурманске вновь пройдёт фестиваль «НаМОДнение»Морковь в апреле удивляет! В магазинах региона цены на этот корнеплод выросли за неделю на 3,5%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.04.24 19:30

Сотрудники Управления дорожного хозяйства Мурманска проверили состояние ливневок города к весенним паводкам

Управление дорожного хозяйства Мурманска вывело не улицы «тяжёлую артиллерию», а сотрудники, вооружившись лопатами, чистят от снега ливневые канализации, чтобы весна, рано пришедшая в Заполярье, не застала северян врасплох.

Подтоплений, по словам специалистов, удастся избежать, но есть и критические участки, потоком воды на которых приходится управлять буквально вручную. 

Денис Рысев, директор ММБУ «УДХ»: «Нижняя уличная дорожная сеть города Мурманска системой водоотвода обеспечена очень слабо. На многих участках вода попросту течёт по проезжей части неуправляемым потоком. Соответственно разрушает конструкции».

Чтобы талая вода не разрушала всё на своем пути, попутно собирая различный мусор и забивая сточные каналы, рабочие прочищают водопропускные трубы, лотки, водобойные колодцы, а также создают грунтовые канавы. По этим нехитрым коммуникациям вода будет стекать в ливнёку.

Андрей Дубинин, заместитель директора ММБУ «УДХ»: «Мы сейчас находимся на объекте улицы Челюскинцев, где производится механизированная и ручная расчистка ливневой канализации. Он у нас был построен в 1951 году. В сеть ливневой канализации входит как закрытая, так и открытая. Очень важно в рамках подготовки к паводкам освободить от снега и льда сеть открытой ливневой канализации. Мы их открываем ручным способом и с помощью проливки горячей водой».

Кроме этого, УДХ продолжает вывозить с улиц Мурманска снег - это 800 кубометров массы только за последние два дня.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)I квартал 2024 года на рынке труда: где особенно нужны люди, какие специалисты в дефиците, как растут зарплаты, — обзор сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob»
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Комментарий к новости:100-летию Мурманска: Артём Ерыбашев рассказывает о том, как юным северянам подарили Дом творчества имени Бредова
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:40«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Морковь в апреле удивляет! В магазинах региона цены на этот корнеплод выросли за неделю на 3,5%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 95 копеек, доллара потерял почти 28 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)На очередном заседании областной Думы парламентариям будет представлен доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2023 год
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика